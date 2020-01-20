TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Tarım üzerine çalışmalarıyla tanınan ve 'Toprak Dede' olarak adlandırılan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.
TEMA Vakfı'nın Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.
Kamuoyuna duyuru:— TEMA Vakfı (@temavakfi) 20 января 2020 г.
Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/F7GO702Xev
Alternatif Nobel Onur Ödülü'ne layık görülmüştü
Bandırma'da 4 Nisan 1922 yılında doğan Karaca, Türkiye'nin ilk özel botanik bahçesini kurmuştu. Karaca’nın Yalova’da kurduğu Karaca Arboretumu, içerisinde 14 bin türü barındırıyor.
Karaca, 1912 yılında İsveç'te Nobel Ödülleri'ne alternatif olarak verilen Doğru Yaşam Onur Ödülü'ne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da 'Orman Kahramanı' seçilmişti.
TEMA Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’yı kaybettik. Birleşmiş Milletler tarafından Orman Kahramanı seçilmişti. Toprak dede, ülkemiz için çok önemli bir değerdi. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 20 января 2020 г.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)