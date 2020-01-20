TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Tarım üzerine çalışmalarıyla tanınan ve 'Toprak Dede' olarak adlandırılan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.

Kamuoyuna duyuru:

Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/F7GO702Xev — TEMA Vakfı (@temavakfi) 20 января 2020 г.

Alternatif Nobel Onur Ödülü'ne layık görülmüştü

Bandırma'da 4 Nisan 1922 yılında doğan Karaca, Türkiye'nin ilk özel botanik bahçesini kurmuştu. Karaca’nın Yalova’da kurduğu Karaca Arboretumu, içerisinde 14 bin türü barındırıyor.

Karaca, 1912 yılında İsveç'te Nobel Ödülleri'ne alternatif olarak verilen Doğru Yaşam Onur Ödülü'ne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da 'Orman Kahramanı' seçilmişti.