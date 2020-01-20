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    Başakşehir'de 2 milyona sahibinden satılık göl

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    İstanbul Başakşehir'de sahibinin 2 milyona satışa çıkardığı 4 dönümlük alandaki göl, alıcısını bekliyor.

    Başakşehir'de İçme suyu üretmek amacıyla 1991 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı çalışmaları sırasında, barajda kullanılmak üzere Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan kil toprak alındı. Toprak alınan yaklaşık 12 dönümlük alan, zamanla göle döndü. 29 yıldır yüzlerce kazın yüzdüğü, yaz aylarında amatör balıkçıların uğrak yeri olduğu göl, çevrede besicilik ve tarım ile uğraşan çiftçilerin de önemli hale geldi.

    Başakşehir Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan ve Şamlar Köyü'ne yakın olmasından dolayı halk arasında 'Küçük Şamlar Gölü' olarak bilinen gölün resmi kayıtlarda 3 hissedarı bulunuyor. Hissedarlardan biri, kendisine ait 4 dönümlük alanı satışa çıkardı. Bir başka hissedar ise kendisine ait alanın bir kısmını dolgu yaparak, hurdacıya kiraya verdi.

    Mahkemeyi kazandı

    Edinilen bilgiye göre, hissedarlardan Hüseyin Topuz, kendilerine ait alandan 1991 yılında, İSKİ tarafından Sazlıdere Barajı'nda kullanılmak üzere toprak alındığını öne sürerek, 2017 yılında, aynı alanın hafriyatla dolgu yapılarak kendilerine teslim edilmesi için yargıya başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Topuz'a ait gölün 4 dönümlük alanının hafriyatla dolgu yapılarak teslim edilmesi kararını verdi. Ancak her iki kurum da gölün dolgu yapılmasına yanaşmadı. Bunun üzerine Topuz ailesi, yaklaşık 5 ay önce hissedarları oldukları 4 dönümlük alanı 2 Milyon TL'den satışa çıkardı.

    Gölün 4 dönümlük alana sahip olan bir başka hissedarı ise, kendisine ait bölümün bir kısmını geçtiğimiz yıl hafriyat ile dolgu yaptı. Dolgu yapılan alanı ise bir hurdacıya kiraya verdi.

    'Suyun içinde olduğu için kimse almıyor'

    Şamlar Mahallesi sakinlerinden Gülay Kurt,  "1984 yılından bu yana bu göl var. Ufak bir göletti. Eski Şamlar'a aşağıya baraj oldu. Oraya toprak aldılar. Ondan sonra yağmur suları, kar suları biriken sular böyle göl oldu. Gölün toprağı sağlam toprak. 30 yıldır burası var böyle. Balık tutan da var. Balıkları biz oraya attık. Sonra balıklar çoğaldı. Kazlar var, ördekler var. Hayvanlarımız gölden su içiyor. Mandalarımız göle giriyor. Su lazım olan su alıyor oradan, bahçesini sulamak için. Kendi hissesini satıyor ama suyun içinde olduğu için kimse almıyor" dedi.

    Etiketler:
    göl, Satılık, Başakşehir
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