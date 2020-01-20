Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor

Google’da yaşanan erişim sorunu internet kullanıcılarını etkiledi. YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisler şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle kullanılamıyor.

Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor. Birçok Google servisiyle iletişim zaman zaman tamamen kopuyor.

Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor, sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.