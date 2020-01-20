Somali'deki saldırıda yaralanan 3'ü Türk 9 kişi Türkiye'ye getirilecek

Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki Afgoye kentinde geçen cumartesi günü bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 3'ü Türk 9 kişinin ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

Konuyla ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek.

6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşımız, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5’i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor."

Saldırıda Türk inşaat şirketinde çalışan mühendisler ve Somali polisi hedef alınmıştı. Bombalı aracın Türk müjendis ve Somali polisinin öğle yemeği yediği lokantaya girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralandı.

Saldırıyı üslenen bir grup hala olmasa da Afgoye, terör örgütü El-Şebab'ın etkin olduğu bir kent olarak biliniyor.