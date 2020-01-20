Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı

Motosikletin 27 yaşındaki sürücüsü Emrecan Azder, kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi: Yurtdışındaki bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olduğu ve askerlik için Türkiye'ye döndüğü öğrenildihttps://t.co/vCrblHT28t pic.twitter.com/HoDYGgTOLN