Kayıt
07:52 21 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    cezaevi

    Çölaşan'a gelen mektuptan: 'Cinsel suçtan 13 yıl 4 ay ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/102716/45/1027164548.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001211041210332-colasana-gelen-mektuptan-cinsel-suctan-13-yil-4-ay-ceza-aldim-gercek-su-ki-bende-cinsel-organ-yok/

    Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Bolu’daki cezaevinden aldığı bir mektubu köşesine taşıdı. Çölaşan, mektubun cinsel organı olmadığı halde cinsel suçtan ceza alan bir hükümlü tarafından yazıldığını aktardı.

    Emin Çölaşan, Sözcü'de 'Böylesini kimse duymadı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Sevgili okurlarım, Türkiye'deki cezaevlerinde çok ilginç olaylar yaşanıyor. Belki şimdi diyeceksiniz ki ‘Yaşanır elbette kardeşim, içeride 300 bin'e yakın tutuklu ve hükümlünün olduğu her yerde böyle olaylar yaşanır.’ Ben de öyle düşünüyorum" ifadesiyle başladı.

    Çölaşan şöyle devam etti:

    "Pek çok cezaevinden her gün mektuplar ve fakslar alıyorum, hepsini dikkatle okuyorum. Günün birinde, zamanı geldiğinde, o mektupları bir gazeteci arkadaşıma verip kitap olarak yayınlanmasını sağlayacağım. İçlerinde neler var neler.

    O yazılı belgelerde bir şey daha görüyorum. Sözcü, Türkiye düzeyinde olduğu gibi, cezaevlerinde de en çok okunan gazete olmuş. Neredeyse bütün koğuşlarda Sözcü okunuyor. Neyse, şimdi konumuza geçelim.

    Bolu cezaevinden aldığım bir mektup çok ilgimi çekti. Bunu yazan Fetöcü hırsız, gaspçı falan değil, bir cinsel suçlu.  

    Anlattığı olay son derece ilginç. Kendisiyle ilgili olarak mahkeme tarafından verilen kararda çok büyük bir adli hata yapıldığını iddia ediyor. İddiası şöyle: Cinsel organı olmadığı halde cinsel suçtan yargılanıp hapis cezası almış. İki üç gün düşündüm, hayatımda ilk kez karşılaştığım bu olayı acaba yazmalı mı, yazmamalı mı...

    En sonunda yazmaya karar verdim ama ismini gizleyerek.

    İşte o mektubun özeti:

    'Beni hastaneye sevk etmiyorlar, yanlışları ortaya çıkacak diye korkuyorlar'

    ‘Sayın Emin Bey kolay gelsin. Ben sizlerin yazılarınızı takip ediyorum. O yüzden sizlere yazmaya karar verdim. Ben Bolu cezaevinde yatıyorum. Beni yanlış yargılayan ve benim kendimi savunma hakkımı elimden alan bir hakimin veya mahkeme heyetinin kurbanıyım. Ne kadar dilekçeler yazdıysam hep ret veya değişik kararlarla geri dönüyorlar.’ İşin ilginç boyutu bu cümleden sonra ortaya çıkıyor: 

    ‘Ben cinsel suçtan 13 yıl 4 ay ceza aldım. Artı 9 yıl alıkoyma, cebir ve tehditten aldım, etti 22 yıl 4 ay… 4 yıl 6 aydır yatıyorum. Gerçek şu ki bende cinsel organ yok. Bana inanmıyorlar. Beni hastaneye sevk etmiyorlar çünkü mahkemenin yanlışı ortaya çıkacak diye korkuyorlar. Bomboş (boş yere) ceza yatıyorum. Siz de benim gibi yanlış bir ceza aldınız. (Benim notum: Aman abicim, ceza yanlıştı ama bizimki cinsel suç değil, Fetö metö vaziyetleri!) Benim dosyam gerçekten Türkiye'de adaletin olmadığını ortaya çıkaracaktır… Dosyayı adresinize göndereceğim…’ 

    'Cinsel suçtan hüküm giymesi için ille de cinsel organı olması gerekmeyebilir'

    Bu mektubu alınca durumu hukukçulara sordum.

    Şöyle dediler:

    ‘Cinsel suçtan hüküm giymesi için ille de cinsel organı olması gerekmeyebilir. Başka yöntemlerle cinsel suç işlemiş olması da mümkündür. Ancak dosyayı ve hastane raporları olup olmadığını görmeden bu konuda sağlıklı bir yargıya varmak mümkün olmaz.’

    Son derece çetrefil, karmaşık bir konu… Belki Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili savcılar ve hakimler şahsın dilekçelerini dikkate alıp bir adım atar… Ve cinsel suçtan hüküm giyen, ancak cinsel organı olmadığını iddia eden bu vatandaşın dosyasına yeniden bakar ve ona göre karar verirler. Her gün özellikle cezaevlerinden ilginç mektuplar gelir ama böylesine hiç tanık olmamıştım."

    Etiketler:
    Emin Çölaşan, Penis, Tecavüz, istismar, Taciz, Seks, Cinsellik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir köpeğin kar keyfi.
    Kışın keyfini yaşayan hayvanların komik görüntüleri
    Karikatür
    Trump, ‘doğum turizmini’ azaltmak için vize kurallarını sıkılaştırma niyetinde
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet