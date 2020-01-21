Eski MİT'çi Altaylı'nın Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı: Başbuğ ve Kozinoğlu'nu şikayet etmiş

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı'nın, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Altaylı'nın bu mektuplarda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nu hedef aldığı görüldü.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı'nın, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Altaylı'nın söz konusu mektuplarda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ve eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nu şikayet ettiği görüldü. Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberinde Başbuğ'u Ergenekon davası kapsamında cezaevine girmesine yol açtığı iddia edilen mektup şöyle aktarıldı:

"Altaylı, 2008 tarihli mektubunda 'Muhterem Efendim' dediği Gülen'e, Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı olmasına ilişkin bilgi veriyor ve 'Yeni Genelkurmay Başkanı'nın zatı alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir (olumsuz). Görev başlar başlamaz, bana bir dostumun sayılarının 7 olduğunu söylediği bazı generalleri yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür.7 generalin izlemeye alınmalarının gerekçesi zatı alilerinize taraftar oldukları iddiasıdır' ifadesini kullanıyor."

Gazetenin internet sitesinde 'Eski MİT’çinin kumpas mektupları: Başbuğ bize son derece menfidir' başlığıyla yayımlanan haber, sosyal medyada da "Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a neden kumpas kurulduğu ortaya çıktı! İlker Başbuğ'u cezaevine attıran FETÖ mektubunu açıklıyoruz" anonsuyla duyuruldu.

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a neden kumpas kurulduğu ortaya çıktı! İlker Başbuğ'u cezaevine attıran FETÖ mektubunu açıklıyoruz...https://t.co/Ytsv6M8gOb pic.twitter.com/7kZacUmaht — Sözcü (@gazetesozcu) January 21, 2020

​Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberinde de Altaylı'nın Oda TV soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli biçimde ölen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nu hedef alan mektuplarına yer verildi.

'Felaket olur'

Altaylı, Gülen’e yazdığı mektupta, şu ifadeleri kullanıyor:

“Özbekistan’da Şenkal Atasagun’un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent’te bulunan, Orta Asya İstihbaratını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir."

Aytaylı, MİT içerisinde de FETÖ iltisaklı 20 personelin izlemeye alınmasıyla ilgili Gülen’e mektupta bilgi veriyor.

“Zatı alilerinizin taraftarı oldukları iddia ve gerekçesi ile 20 MİT görevlisi son derece sıkı bir takibe alınmışlardır” diyen Altaylı, “Başbakan, müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak, Kaşif Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Ancak Başbakan’ın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim” ifadelerini kullanıyor.

Başka bir mektupta ise Kozinoğlu’nun MİT müsteşarı olmaya çalıştığını iddia ettiği eden Altaylı, “Eğer böyle bir şey olursa, Allah memleketi, devleti, Fethullah Hoca Efendiyi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur” diyor.