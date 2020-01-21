Selvi: Çavuşoğlu ’Obama’yı golfte yenerdim’ diyor, sanki içinde uhde kalmış gibi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, golfte iddialı olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili olarak "Golf oynamayı teklif etmiş ancak zaman olmamış. ’Obama’yı yenerdim’ diyor. Obama’yı yenememek sanki içinde uhde kalmış gibi" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te yayımlanan yazısında CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde Özlem Gürses ve Zafer Şahin ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladıklarını hatırlattı.

"Söz konusu dışişleri olunca bizim kadim bir ’monşer’ tartışmamız var ya, onu da atlamadık. ’Monşer oldunuz mu?’ diye sorduk. ’Yörük monşer nasıl oluyorsa öyle oldum işte’ yanıtını verdi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

© AA / Mahmut Serdar Alakuş Çavuşoğlu, Obama'ya ‘meydan okudu' Barack) Obama G-20 zirvesi için Antalya’ya geldiğinde golf oynamayı teklif etmiş ancak zaman olmamış. ’Obama’yı yenerdim’ diyor. Obama’yı yenememek sanki içinde uhde kalmış gibi. Trump’ın iyi golf oynadığını söylüyor.

Çocukluğuna gidip yörüklerin yaylaya çıkışını anlatırken nasılsa, bir diplomatik müzakereyi yürütürken de o denli sakin. Çavuşoğlu, şu anda en tecrübeli dışişleri bakanları arasında yer alıyor. O nedenle diğer meslektaşlarıyla ilişkilerini sorduk. Onları özel günlerinde aramaya, kişisel dostluklar kurmaya özen gösteriyormuş. Fiziki olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’a benzetiliyormuş. Mevlüt Çavuşoğlu’na Azerbaycan’ı sordukları gibi, Memmedyarov’a da ’Mevlüt, Türkiye’de ne oluyor?’ diye sorunlar çıkıyormuş. Çavuşoğlu geçen yıl dünyanın etrafında tam 11 kez dolaşmış. Eee Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olmak böyle bir şey işte.

Mevlüt Çavuşoğlu’nu kriz bölgelerinde ya da diplomatik müzakereler sırasında görüyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı’nı başarılı bir şekilde yürütüyor ama onun insani tarafı her şeyden önce gelir. Hangi makamda olursa olsun, insani yönünü ihmal etmez."