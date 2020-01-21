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09:23 21 Ocak 2020
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    Nakşibendi şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Kararını haksız buldum, öldürdüm

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    Bitlis’te Nakşibendi tarikatının ileri gelenleri arasında yer alan ve ‘şeyh’ olarak bilinen Abdülkerim Çevik’i öldüren Yakup Şeflekçi, ifadesinde cinayetin nedenini de anlattı. Şeflekçi, “Bir kişiyle alacak-verecek sorunu yaşıyordum. Çevik’ten arabulucu olmasını istedik. Çevik kararını verdi, haksız buldum öldürdüm” dedi.

    Bitlis’in tanınan isimlerinden ve yörede ‘medrese hocası’ veya ‘şeyh’ olarak bilinen Abdülkerim Çevik, önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Çevik’e silahlı saldırıyı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Yakup Şeflekçi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Şeflekçi ifadesinde olayın nasıl meydana geldiğini ve gerekçesini anlattı.

    Haksız talepti, şüphelendim

    Petrol istasyonu işleten Şeflekçi’nin iddiasına göre Çevik, kendisinin alacak-verecek sorunu yaşadığı bir kişiyle arasında aracılık yapıyordu. İkili arasındaki sorunu inceleyen Çevik, Şeflekçi’nin karşı tarafa 150 bin lira ödemesi gerektiği yönünde karar verdi. Ancak bu karar Şeflekçi’yi tatmin etmedi. İfadesinde Çevik’in bu paranın kendisine getirilmesini istediğini iddia eden Şeflekçi, “Bu haksız bir talepti, şüphelendim. Öldürdüm”  dedi.

    Poliste kaydı var

    Güvenlik birimlerine göre Şeflekçi, akli dengesinin yerinde olmadığı izlenimi yaratmak istiyor. Kayıtlara göre Şeflekçi geçmişte uyuşturu madde kullanmak ve bulundurmaktan dolayı işlem görmüş. Çevik ile bu kötü alışkanlıklarını terk etmesi için telkin ve terapi mahiyetinde de görüşmeleri olmuş.

    Tabancayı alıp geldi

    Yakup Şeflekçi, önceden de tanığıdı ve zaman zaman görüştüğü Abdulkerim Çevik ile görüşmek için medreseye gitti. Medresede bir süre sohbet ettiler. Şeflekçi sohbete ara verdi, dışarı çıkıp tabancasını alıp tekrar geldi. Bulunduğu yerde tek başına olan Çevik, Şeflekçi’nin tabancasını görünce müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada kolundan vuruldu. Daha sonra da kafasının arkasından vurularak hayatını kaybetti.

    Abdulkerim Çevik’in ölümüne dair hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül üzüntülerini içeren mesajlar yayımlamıştı.

    Katilin çalışanı anlattı: Patronum geldi, 'Adam öldürdüm' diye bağırdı

    Bir istasyon çalışanı patronu Yakup Şeflekçi’nin son zamanlarda garipleştiğini, kafasından senaryolar uydurduğunu söyledi. Polise ifade veren çalışan, şöyle dedi:

    “Patronum Yakup Şeflekçi’nin amcasının oğlu iflas etti ve piyasaya borçlandı. Güroymak’tan A.D.’nin bizim istasyona 20 bin lira borcu vardı. A.D., patronumun amca oğlundan da 150 bin lira alacaklıydı. A.D. parayı, patronumda istiyordu. Bu borç nedeniyle A.D. ve Yakup Şeflekçi aracı olarak Abdulkerim Çevik’in yanına gittiler. Orda Abdulkerim Hoca, Yakup’u haklı gördü ve 150 bin lira borcu ödemesi gerekmediğini söyledi. Ancak ‘Bu alacaktan A.D., biraz fedakarlık yapar ve geri kalan parayı Yakup öderse iyi olur’ tavsiyesinde bulunmuş. Bunun üzerine Yakup sinirlenmiş. Cinayetin işlendiği gün istasyona geldi ve bağırarak ‘Ben adam öldürdüm’ dedi. Patronum son zamanlarda kafasından senaryolar uyduruyordu. Hatta 2-3 gündür de ‘Tatvan’da darbe olacak’ diyordu. Bu nedenle ‘Adam öldürdüm’ deyince kendisini ciddiye almadım. Patronum uyuşturucu da kullanırdı.”

    Etiketler:
    ifade, Katil, Cinayet, Abdülkerim Çevik, Nakşibendi tarikatı, Nakşibendi
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