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09:23 21 Ocak 2020
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    Taksi

    Taksi plakaları tartışma yarattı: 'Fiyatlar yarı yarıya düşecek' iddiası

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    Sputnik Türkiye
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    Taksi plakalarının alım-satımını yapan galericilerin tabelalarından ve internet sitelerinden güncel plaka fiyatlarını kaldırması tartışma yarattı. İddiaya göre yeni plaka dağıtımı ile birlikte 2 milyon 400 bin liraya kadar ulaşan güncel taksi plakası fiyatlarının yarı yarıya düşeceği, dolayısıyla galericilerin zarar etmek istemediği belirtildi.

    Son dönemde yaşanan olaylarla sürekli gündeme gelen taksiciler bu kez plaka fiyatlarının aktarıldığı ekranların kapatılması yüzünden kendi içlerinde bir tartışma yaşıyor. İstanbul’daki taksi plaka satışlarının merkezindeki Bağcılar Oto Center’da bulunan galericiler, hem internet sitelerindeki hem de galerilerin önlerinde bulunan tabelaları kapattı.

    Galeriler kendisini fiyat için arayanlara hiçbir şekilde fiyat bilgisi vermezken, alım-satım ile ilgili konularda sadece yüz yüze görüşme talep etmeye başladı.

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre plaka sahipleri bir borsa gibi güncel fiyatların sürekli yayınlandığı bu platformların kapatılmasının arkasında İstanbul’da yeni plaka ihalesinin yapılacağı dedikodusunun yattığını ve galericiler tarafından fiyatlarda manipülasyon yapılmak istendiğini iddia etti. Bu iddiaya göre yeni plaka dağıtımı ile birlikte 2 milyon 400 bin liraya kadar ulaşan güncel taksi plakası fiyatlarının yarı yarıya düşeceği, dolayısıyla galericilerin yüksek fiyattan alım yapıp zarar etmek istemediği belirtildi.

    Bugün galericilere alım-satım için giden plaka sahipleri ise kendilerine alım için 1 milyon 900 bin lira fiyat teklif edilirken satışta bu rakamın 2 milyon 350 bin liraya kadar çıktığını ve aradaki makasın daha önce bu kadar açılmadığını, bazı galericilerin bu durumu fırsata çevirdiğini söyledi.

     

    Esnaf odası istedi

    Yaşanan tartışma sonrasında konuştuğumuz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise “Tabelaların kapanmasını galericilerden biz istedik. Hem internet sitelerinde hem de başka bir platformda taksi plakalarının güncel fiyatının sürekli olarak yazılmasını esnaf odası olarak doğru bulmuyoruz. Alıcı da satıcı da ne yapmak istiyorsa gitsin galeride fiyatı görüp ona göre işlem yapsın. Orada fiyatta farklılıklar olabilir. Galerilerde işleyen bir süreç var. Biz taksicilik mesleğinin gelişmesi ve kaliteli bir hizmet sürecinin oluşması için elimizden gelini yapıyoruz” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ise İstanbul’da yeni taksi plakası için bir ihale hazırlığı yapılmadığını belirterek, “İstanbul’da ulaşım konusunda bütüncül bir çalışma yapılıyor. Henüz özel veya genel bir uygulama konusunda netleşmiş bir karar yok. Taşıma sistemi konusunda çok yönlü çalışmalar süratle ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

    'Belirsizlikten etkileniyoruz'

    Oto Center’da plaka alım-satımı yapan Atlı Taksi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsoy Atlı, “Taksici esnafı arasında son günlerde İstanbul’da yeni taksi plakası dağıtılacağı iddiası konuşulmaya başlandı. Buradaki esnaf için plaka yatırımcısı da çok önemlidir. Bugün 2 milyon 400 bin liraya sattıkları plakanın yarın kimse 2 milyon 100 bin liraya düşmesini istemez. O yüzden alım-satıma aracılık eden esnaf yanlış yönlendirme yapmamak için tabela kapattı. Dolar ve altın nasıl piyasalardaki ve küresel durumdaki belirsizlik ve karamsarlıktan etkileniyorsa taksi plakası borsası da bu tür duyumlardan etkileniyor. İstanbul’da çok sayıda yeni taksiye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

    Belediyenin bu konuda adım atmasını uzun süredir beklediklerini dile getiren Atlı, “İstanbul’da 2 bin taksi Beylikdüzü ve Silivri’ye, 600 taksi Sabiha Gökçen Havalimanı’na, 1.500 taksi İstanbul Havalimanı’na giderken yüzlerce taksi de Tuzla’ya gitti. Önceden bu taksilerin hepsi merkezdeydi. Şimdi merkezde taksi ihtiyaç oluştu” diye konuştu.

    'İncelenmeye alınmalı'

    Avukat Resul Özmen, “Tekel iddiası söz konusu. Piyasayı bazı firmalar eline almış. Çok sayıda plakaları var. Dolayısı ile aynı gün eş zamanlı bir biçimde, deyim yerindeyse ‘fişi çekmeleri’ rekabet hukuku açısından sorunlu görünüyor. Rekabetin korunması hususunda güçlü yaptırımlar da söz konusu. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin etkili bir soruşturma yapmasına ihtiyaç var. Bu süreçte, zarara uğrayan kişi veya firmaların da tazminat hakkı söz konusu olabilir” diye konuştu.

    Etiketler:
    İstanbul, Fiyat, Internet, Tartışma, Plaka, Taksi
    Topluluk kurallarıTartışma
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