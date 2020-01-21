Semercioğlu İstanbul Havalimanı'ndaki uyku kabinini denedi: 1.5 saat uyusan 85 lira, uyuyakalırsan yandın

Cengiz Semercioğlu, Hürriyet'te 'Uyku kabinini denedim' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Havalimanı'ndaki uyku kabinlerini denediğini söyledi.
"Perşembe günü Marsilya uçağını beklerken, İstanbul Havalimanı’nda uzandım uyku kabinine" diyen Semercioğlu, şunları düşündüğünü aktardı:
- Klostrofobisi olanlar Sleepod’dan uzak dursun...
- Üzerini kapatmadan da güzel bir uyku çekebilirsiniz tabii...
- Benim gibi her yerde uyuyabilenler için bulunmaz nimet...
- Hijyen ne kadar sağlam sorusu kafaya takılmıyor değil...
- Ama her yolcuya özel yastık, çarşaf verildiği için gittiğiniz otelde ne kadar sağlamsa hijyen, burada da o kadar sağlam...
- Havalimanında zamanım olsa uyur muyum, hem de nasıl...
- Ama 9 euro çok pahalı geldi bana... 1.5 saat uyusan 85 lira, uyuyakalırsan yandın demektir...
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