Kayıt
10:11 21 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Türkçe'de acı tablo: Öğrenciler okuma ve yazmada sınıfta kaldı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104074/58/1040745874.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001211041217458-tukcede-aci-tablo-ogrenciler-okuma-ve-yazmada-sinifta-kaldi/

    MEB tarafından öğrencilerin Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Raporda, konuşma ve dinlemede iyi olan öğrencilerin okuma ve yazma testlerinde zorlandığı belirtildi.

    BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, MEB’in ilk kez düzenlediği 'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı', Ankara, Konya, İstanbul, Antalya, Kütahya, Samsun, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Denizli, Şanlıurfa ve Aydın’da kurulan 15 dil laboratuvarında bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. Sınava bin 850 yedinci sınıf öğrencisi katıldı.

    MEB’in dört dil becerisini değerlendiren sınavında öğrenci özellikleri ile dil becerileri arasındaki ilişki incelendi. Öğrencilere, okuma becerilerini ölçmek için 20 çoktan seçmeli soru yöneltildi.

    Öğrencilerin yalnızca yüzde 0.05’i okuma alt testindeki soruların tümüne doğru yanıt verebildi. Sonuç raporuna göre, öğrencilerin okuma alt testindeki doğru yanıt ortalaması 10.63 oldu. Kız öğrenciler, 10.92 ham puan ortalaması ile 10.21 ham puan ortalamasına ulaşan erkek öğrencileri geride bıraktı.

    Kız öğrenciler, dinleme becerilerinde de erkek öğrencileri geçti

    Sınavda, ebeveynin eğitim düzeyinin öğrencinin başarısına etkisi de ele alındı. Anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma alt testindeki başarısının da arttığı belirlendi.

    © İHA /
    PISA Eğitim Direktörü: Türk öğrencilerin karmaşık sorunlar karşısında çözme becerilerinin olmadığını görüyoruz
    Buna göre, anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin ham puan ortalaması 9.27 olurken annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin ham puan ortalaması 12.86 olarak hesaplandı. Babası ilkokul mezunu öğrencilerin ham puan ortalaması 8.91, yükseköğretim mezunlarının çocuklarının ham puan ortalaması ise 11.94 oldu.

    Öğrencilerin dinleme becerisinin ölçüldüğü alt testin sonuçları da başarısızlığı tescilledi. Buna göre, dinleme alt testine katılan öğrencilerin ham puan ortalamasının 11.70 olduğu bildirildi. Teste katılan öğrencilerin yüzde 68.95’inin ham puanı 11 ile 20 arasında kaldı. Kız öğrenciler, dinleme becerilerinde de erkek öğrencileri geçti. Kız öğrencilerin ham puan ortalaması 12, erkek öğrencilerin ise 11.37 olarak kaydedildi.

    Yazma testinde tam puan yok

    Sınav kapsamında, öğrencilere, yazma becerilerinin ölçülmesi için metin ve hikaye yazmak üzere iki farklı türde görev verildi. Öğrencilerin her iki türde de alabileceği en yüksek puan 36 olarak belirlendi.

    Öğrencilerin yazma alt testindeki ham puanları, 6 ile 20 puan arasında yoğunlaştı. Öğrencilerin yüzde 30.23’ü, yazma becerilerinde 11-15 arasında puan aldı. Hiçbir öğrencinin tam puana ulaşamadığı yazma testi için MEB, “Yazma alt testindeki başarı, diğer alt testlere göre kısmen düşüktür” değerlendirmesinde bulundu.

    Yazma alt testinin sonuçları, okulöncesi eğitimin önemini de bir kez daha gözler önüne serdi. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin yazma becerilerindeki ham puan ortalaması kayıtlara 14.81, okulöncesi eğitim alan öğrencilerin ise 17.38 olarak geçti.

    Konuşma testinde başarı yüksek

    Yedinci sınıf öğrencilerinin görece en başarılı olduğu alt test, konuşma becerilerinin ölçüldüğü test oldu. Kendilerine verilen konular çerçevesinde konuşmaları istenen öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalamasının 15 ile 36 arasında değiştiği gözlemlendi. Öğrencilerin sadece yüzde 0.86’sı konuşmaya ilişkin her iki görevde de beklenen tüm becerileri karşıladı.

    Etiketler:
    Test, Öğrenci, Eğitim, Sınav, Konuşma, kitap okuma, Dinleme, Türkçe, Türkiye, MEB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir köpeğin kar keyfi.
    Kışın keyfini yaşayan hayvanların komik görüntüleri
    Karikatür
    Trump, ‘doğum turizmini’ azaltmak için vize kurallarını sıkılaştırma niyetinde
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet