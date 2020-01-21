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10:55 21 Ocak 2020
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    Tarsus'taki gizemli kazı

    Tarsus'ta MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' meraklı vatandaşların uğrak yeri oldu. Kazı yapılan evlerden birinin sahibi Ali Atasever, "Merak edip gelenler, fotoğraf çekiliyor. Burası adeta turistik bir mekana dönüştü" dedi.

    Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından MİT ve özel harekât polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler mahallesinde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi.

    Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.

    Tarsus'taki gizemli kazı
    © Fotoğraf : DHA
    Eski Kültür Bakanı Sağlar: Tarsus'taki kazıda Aziz Paul'ün mezarı arandı
    St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyı incelemek isteyen CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, birçok kez gitmesine rağmen alana alınmadı.

    Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

    82 Evler mahallesinde 3. derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

    'En az haftada bir gün birileri gelip burada fotoğraf çekiliyor'

    Alınan güvenlik önlemleri ve neden kazı yapıldığı açıklanmayınca 'gizemli ev' olarak adlanrdırılan kazı alanı ise aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen ilgi çekiyor.

    Tarsus'taki gizemli kazı
    © Fotoğraf : DHA
    Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evin sahibi: Kapıda bana silah doğrulttular
    Gizemli evin çevresinde yaşayanlar, bulundukları bölgeyi merak edenlerin uğrak noktası haline geldiğini, fotoğraf çekilmek isteyenlerin sık sık sokağı gezdiğini belirtti. Kazının ardından harabeye dönen 4 ev ise terk edilmiş halde bulundukları ilçenin simgesi olmaya devam ediyor.

    Kazı yapılan evlerden birinin mülk sahibi Ali Atasever, kazıdan sonra evlerinin turistik bir mekana dönüştüğünü belirterek, "Burası aktif bir yerdi kazıdan önce. Sonra oturulamaz hale geldi. Kazıdan önce ailem, çocuklarım ve komşular burada yaşıyordu ancak bizden başka kimse kalmadı. Şimdi en az haftada bir gün birileri gelip burada fotoğraf çekiliyor. Herkes kendini bizim yerimize koysun. Burası turistik bir yer değil" diye konuştu.

    Refik Harput isimli mahalle sakini ise sokakta yaşayan kimsenin kalmadığını ve evlerin boşaltıldığını belirterek, sokağın sessizliğe büründüğünü söyledi.

    Etiketler:
    Vatikan, Aytuğ Atıcı, CHP, Özel Harekât, Kazı, Define, MİT, Mersin, Tarsus
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