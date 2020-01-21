Adana'da El Kaide'ye 'drone' gönderen 4 kişi yakalandı: 'Doğa ve düğün fotoğrafı için gönderdik'

Adana'da, terör örgütü El Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli, 4 kişi yakalandı. Zanlıların, "Biz Suriye'de doğa ve düğün fotoğrafı çekmeleri için gönderdik. Silah olarak kullanıldığını bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.