Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' hakim karşısında: 'Sırıtma be adam'

'Döner Kardeşler' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik davada sanık Yunus Tatlı, örgüt lideri Emirhan Döner tarafından kendisine zorla kadın iç çamaşırı giydirilip videosunun çekildiğini iddia etti. Savunma yaptığı sırada gülen bir sanığı ise mahkeme başkanı, "Sırıtmadan savunma yap be adam" şeklinde uyardı.

2019 yılının mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tutuklanan 'Döner Kardeşler' isimli suç örgütü üyeleri hakkında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. Bugün suç örgütüne yönelik davanın görülmesine başlandı.

'Zorla iç çamaşırı giydirildi' iddiası

Duruşmada örgütün üyesi olan ve örgüt lideri Emirhan Döner tarafından zorla kadın iç çamaşırı giydirilip videosunun çekildiğini iddia eden Yunus Tatlı, topluluğu internetten bulduğunu iddia ederek, "Emirhan Döner bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Onun talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Kullanıldığımı fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulundum" dedi.

'Maşallah hırsızlık ile başlamışsın'

Sanığın sabıka kaydını inceleyen mahkeme başkanı, "Maşallah hırsızlık ile başlamışsın" dedi. Sanık Güreler tepki göstererek, "Ona hırsızlık demesek başkanım. Ben hırsız değilim" dedi. Sanığın savunmasının devamında gülmesi üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulunarak, "Sırıtmadan savunma yap be adam" dedi.

'Sempatiden dolayı oldu'

Savunma yapan bir diğer sanık Ahmet Burak Güreler, 2017 yılının yaz aylarında örgütle tanıştığını söyleyerek, "Sosyal medyayı aktif kullanan biriyim. Emirhan Döner'in Silivri'de koğuş basmaları olsun, terörle mücadelesi olsun hayran oldum. Dedelerinin öldüğünü duydum, taziye evine gittim. Burada Turan ve Emirhan Döner ile tanıştım. Gel zaman git zaman yanlarına gitmeye başladım. Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek'in çevresinde ateş ettik. Bir an öyle gelişti. Bahri Örnek'i korkutmak için ateş ettik. Emirhan Döner fabrikaları olduğunu söyleyerek şoför olarak beni işe aldı. Sempatiden dolayı gel zaman git zaman böyle olaylar oldu" diye konuştu.

Mahkeme başkanının Bahri Örnek ile Dönerler arasındaki husumeti sorması üzerine sanık Güreler, "Emirhan Döner'in anlattığına göre Bahri Örnek FETÖ'cüleri kaçıran kişiydi. Sorunları neydi hala çözemiyorum. Galiba aralarında bir para sorunu vardı" dedi.

'Adam vurdum, gittim şahsi vurdum'

Duruşmada savunma yapan sanık Emirhan Döner ise, babasının 1 Şubat 2019'da bir silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu olaya bakan emniyet ekibi ile şu an önünüzdeki dosyayı hazırlayan aynı ekip. Bu ekibin başında bir polis var. Organize Şube operasyon yaptı aldı bizi. İfademi almak için sorgu odasından başka bir yere götürdüler. Çok güzel dövdüler beni. Ben 1 TL karşılığında bir suç işlemedim. Adam vurdum, gittim şahsi vurdum. Bütün işlediğim suçların da cezasını çektim. Yunus Tatlı'nın etek giydirilmiş fotoğrafları bana ulaştı. Ben gittim Yunus Tatlı'nın giydiği etek ve iç çamaşırının aynısından yaptırdım. Sosyal medyadan da kendim yapmışım gibi paylaştım. Ben 10 aydır hücrede kalıyorum. Dosyanın tamamını da okudum. Her şekilde savunma yaparım" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık savunmalarıyla devam etmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.