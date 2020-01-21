AK Partili Kurtulmuş: Hafter'e 'Dur bakalım, sen Libya'nın her tarafına hakim olamazsın' mesajı verildi

Bu devlet, millet düşmanı FETÖ 1970'li yılların ortalarından itibaren devlete sızmaya başlamış. Her yere girmişler. Muhakkak siyasetin içerisinde de var oldular. Cumhurbaşkanımız, 7 Şubat 2013 MİT krizi ile birlikte paralel devlet olarak tanımlayarak siyasal kararlılığı ortaya koydu. Hiçbir kimsenin siyasetçi diye muaf olması düşünülemez. Yoğun mücadele var. Nerede kim varsa ortaya çıkarılacaktır. Bu mesele Meclis Araştırma Komisyonu'nun görevi değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın görevidir. Türkiye FETÖ'ye karşı bir mücadele veriyor.