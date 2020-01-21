Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Kuran’daki yüz sopa, hadislerdeki recm cezasını iptal ediyorum

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı tesettüre uyma mecburiyetinin ardından Kur'an-ı Kerim'deki 'yüz sopa' ve hadislerdeki 'recm' cezasını iptal ettiğini ileri sürdü.

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden ve geçen hafta tesettüre uyma mecburiyetini kaldırdığını ileri süren eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, yeni bir paylaşımda bulundu.

"Günahsız olan ilk taşı atsın diyerek, Fahişe Meryem'i recmedilmekten kurtaran Mesih benim" ifadesiyle sözlerine başlayan Mezarcı, şöyle devam etti:

"O zaman Tevrat'taki recm cezasını iptal ettiğim gibi, şimdi de Kuran’daki yüz sopa, hadislerdeki recm cezasını iptal ediyorum. Zina yapanı yargılamayın, günahın yargısını Allah’a bırakın."

"Günahsız olan ilk taşı atsın" diyerek, Fahişe Meryem'i recmedilmekten kurtaran Mesih benim!

O zaman Tevrat'taki recm cezasını iptal ettiğim gibi, şimdi de Kuran’daki yüz sopa, hadislerdeki recm cezasını iptal ediyorum!

Zina yapanı yargılamayın, günahın yargısını Allah’a bırakın! pic.twitter.com/8oTPi9hPke — Mesih (İsa, Hasan Mezarcı) (@hasanmez18) January 21, 2020

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