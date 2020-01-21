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13:58 21 Ocak 2020
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    İcra takip elemanı, yanında çalıştığı avukatı 828 kez dolandırdı

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    İstanbul Ataşehir'de bir icra takip elemanının, özel bir bankanın icra işlemlerini yürüten hukuk bürosunu sahte tahsilat makbuzuyla 828 kez dolandırdığı öne sürüldü. Avukat, 9 ayda 200 bin lirayı zimmetine geçiren icra takip elemanından şikayetçi oldu.

    Ataşehir'de bir avukatlık bürosunda çeşitli finans kuruluşları, özel ve tüzel kişilere icra ve tahsilat hizmeti veren avukat Fulya Uzunoğlu, 15 yıldır takip ve icra elemanı olarak çalışan T. T. isimli kadını 23 Ekim 2018'de işe aldı.

    Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne avukat gibi girip, cübbeyle dolaşan ve ‘bu dava benim için çerez’ dediği kadını 100 bin lira dolandıran ‘sahte kadın avukat’ hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
    © İHA / GAMZE ERDEMİR-AW877902
    'Bu dava benim için çerez' diyerek 100 bin lira dolandıran sahte avukat tutuklandı
    İddialara göre UYAP ve diğer hukuk otomasyon programlarını kullanmayı iyi bilen T. T., kısa süre sonra haciz yapılacak dosyaların koordinasyonunun başına getirildi.  

    T. T. geçtiğimiz yılın mart ve aralık ayları arasında dosya borçlularına haciz işlemlerinin yapılması için hukuk bürosundan düzenli olarak masraf talep etti, hukuk bürosundan aldığı masrafları icra takip elemanlarına göndermek yerine zimmetine geçirdi.

    Sahte tahsilat makbuzları ve haciz yapılmış gibi masraf makbuzları düzenleyen T. T., sahte belgeleri de bankanın bilgisayar sistemine girdi. Banka da sahte belgeler nedeniyle hukuk bürosuna ödeme yaptı.

    Banka müfettişlerine suçunu itiraf etti

    Banka müfettişlerinin geçtiğimiz aralık ayında yaptığı rutin denetimlerde, büroda çalışan T. T.'nin gergin hallerinden ve denetim sırasında birilerine sürekli mesaj atmasından şüphelenen müfettişlerin bilgisayar üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda durumun farkına varması üzerine T. T. yaptıklarını müfettişlere itiraf etti.

    UYAP üzerinden yapılan incelemelerde T. T.'nin sahte belge ile 828 kez haksız yere icra takibi masrafı altında 9 ayda 200 bin lirayı zimmetine geçirdiği ileri sürüldü. T. T.'nin sahte belgelerin fark edilmemesi için icra dosyalarına birden fazla baro pulu ve vekâlet harcı gibi düşük masraflı makbuzlar eklendiği ortaya çıktı.

    Suç ortakları araştırılıyor

    Avukat Uzunoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için T. T.'yi şikayet etti.

    T. T'nin, paraları üzerinde tutmayarak 4 suç ortağının banka kartlarına yatırdığı iddia edildi. Soruşturma başlatan savcılık, T. T.'nin, zimmetine geçirdiği paraları gönderdiği suç ortaklarını tespit etmek için inceleme başlattı.

    Şikayet dilekçesinde, T. T.'nin para aktardığı arkadaşları Uğur C., Burcin B., Senem B. ve Ersin E.'nin banka hesaplarına tedbir konulması ve hesap hareketlerinin araştırılması istendi.     

    Öte yandan, T. T.'nin daha önce yanında çalıştığı avukat Rıfat U.'yu da aynı şekilde dolandırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturmanın yürütüldüğü ortaya çıktı.

    Etiketler:
    Cumhuriyet Başsavcılığı, resmi belgede sahtecilik, Evrakta sahtecilik, Sahtecilik, banka kartı, Fulya Uzunoğlu, Müfettiş, Avukat, Dolandırıcılık, icra, Banka, UYAP, İstanbul, Ataşehir
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