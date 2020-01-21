Mentollü sigaraların satışının yasaklanmasıyla durumu fırsata çeviren bazı kişiler yasaktan önce mentollü sigaraları saklayıp internette satmaya başladı. Yasak öncesi tanesi 15 TL olan sigara paketi yasaktan sonra internette 25 TL'ye satılıyor. İnternetten sigara ve içki satışına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var.

5 Ocak 2020 itibariyle sigaraların tek tip pakete dönmesiyle birlikte mentollü sigaraların da satışı yasaklandı.

Mentollü sigaraların yasaklanmasıyla birlikte piyasada 15 TL'ye satılan bir markanın mentollü sigarası da artık mentolsüz olarak satılıyor.

'Paketi 15 TL olan sigara internetten 25 TL'ye satılıyor'

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre durumu fırsata çeviren bazı kişiler yasaktan önce mentollü sigaraları saklayıp internette satmaya başladı.

İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Satışı yasaklanmıştı ama... https://t.co/BxrGLpxfs2 — Sözcü (@gazetesozcu) January 21, 2020

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Paketi 15 TL olan sigara internetten 25 TL'ye satılırken hukukçular internetten alkol ve sigara satmanın suç olduğunu, ederinden fazla ürün satışının da Ticaret Kanunu'nca yasaklandığını söylüyor. Sigara satanlar ellerinde 50-60 karton civarında sigara olduğunu iddia edip, stokçuluk yaptıklarını saklamıyorlar.

Avukat Cenk Söbe, “İnternetten alkol ve sigara satışı ülkemizce yasaklanmıştır. Ayrıca bir ürünü ederinin üstüne bir ücrete satmak haksız rekabete yol açmaktadır” açıklamasında bulundu.

Hapis ve para cezası var

2009 yılında çıkan kanunla internet üzerinden içki ve sigara satışına üç yıla kadar hapis cezası getirilmişti. Cezadan önce açılan bir dijital platform evlere içki satışı gerçekleştiriyordu. Hapis cezasından önce internetten, içki ve sigara satışına 20 bin TL ila 100 bin TL arasında para cezası kesiliyordu.

2009 yılında çıkan kanunla birlikte internetten içi satışına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 binden 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesine karar verildi.