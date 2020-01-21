Kayıt
15:29 21 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi

    © İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    250
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104121/96/1041219682.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001211041219951-turk-harb-is-sendikasi-incirlikte-turk-iscilerin-yarisinin-cikisi-verildi/

    Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 Türk işçinin çıkış işleminin başlatıldığını belirterek, "Amerika, Irak, Suriye ve Türkiye’den çekilmek istiyor. Bu nedenle de şirket işçi azaltıyor" dedi.

    İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vectrus şirketi, 20 Şubat'a kadar savunma sanayinde çalışan 32’si kadın 424 işçinin işten çıkartılacağını Türk Harb-İş  Sendikası'na ve bölge çalışmaya bildirdi.

    Firmaya ait 890 Türk işçinin çalıştığı üstte 424 işçinin çıkartılması ABD'nin Türkiye, Suriye ve Irak’tan çekileceği iddialarını beraberinde getirdi.

    Türk Harb-İş Sendikası da, Türk-İş’e bağlı sendikaların başkanlarıyla birlikte Adana şubesinde basın toplantısı düzenledi.

    Basın bildirisini okuyan Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, işten çıkartılmaların etik olmadığını belirterek, “Biz kendilerine bu ekonomik koşullarda işçi çıkartılmalarının insanları çok kötü etkileyeceğini belirttik. Bu kesinlikle kabul edilemez. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu yerde 424 kişinin iş akdinin fesh edilmesi toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor” diye konuştu.

    'ABD çekilmek istiyor'

    ABD’li işverenin işçi çıkartmalarından vazgeçmelerini istediğini belirten Akalın, şunları söyledi:

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf : DHA
    İncirlik Hava Üssü'nde 150 çalışan işten çıkarılıyor: ABD'li işvereni daha duyarlı olmaya davet ediyoruz
    "31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD’nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğini, sert bir ortamda görüşmelerin geçeceğinin bilinmesini isteriz. ABD’nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışı burada da yapmasına izin vermeyeceğiz. Biz Türk Harb-İş Sendikası olarak büyük işçi hareketi başlatabileceğimizi Sakarya’da yaptığımız eylemlilik kararıyla gösterdik."

    İşçi çıkartmalarda şirketin gösterdiği gerekçenin ABD'nin bölgeden çekilme girişimine bağlı olduğunu aktaran Akalın, şöyle devam etti:

    “Irak, Suriye ve Türkiye’den çekilmek istediklerini belirtiyorlar ve buna bağlı olarak da kadro daraltılmasına gitmek istiyorlar. ABD hükumeti çekilmek istiyor. Şirket sadece hükümetin yetki verdiği düzeyde işçi çalıştırır. Şirketin yetkililerinin söylediği sözler bunlar. Buradan ‘ABD çekiliyor biz de buna bağlı olarak işçi azaltıyoruz’ dediler.”

    Etiketler:
    İşçi, toplu sözleşme, Irak, Erdal Akalın, Suriye, ABD, Türkiye, Türk Harb-İş Sendikası, İncirlik Hava Üssü, İncirlik Üssü, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öte yandan organizatörlerin başarısız olup olmadıklarını resmi olarak öğrenmeleri için 2 hafta beklemeleri gerekiyor.
    Sri Lanka'da ikiz rekoru ikizlere takıldı
    Karikatür
    Trump, ‘doğum turizmini’ azaltmak için vize kurallarını sıkılaştırma niyetinde
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet