Kayıt
17:00 21 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

    © AA / Binnur Ege Gürün Koçak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104122/09/1041220911.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001211041221055-sentop-fetoyle-mucadele-surecini-emniyet-yargi-ekseninde-yurutuyoruz-siyasi-ayak-icin-ayri-bir/

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hangi ayak olduğuna bakılmaksızın FETÖ ile mücadeleyi emniyet güçleri, istihbarat ve yargı kurumlarının yürüttüğünü söyledi. Şentop, "Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı?" diye sordu.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Şentop, bir gazetecinin, CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağının' araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasını istediğini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları bulunduğunu belirterek, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarma noktasında Meclis Komisyonu'nun muktedir olacağını düşünüp düşünmediğini sorması üzerine şunları söyledi:

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadıkça 251 şehidin kanı yerdedir
    "Bu konuda çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. Aralık 2013'te başladı. 15 Temmuz sonrasında da çok daha titiz bir şekilde yürütülen bir mücadele var. Burada farklı kategorilerdeki FETÖ'cüler arasında ayrım yapılmıyor. Yani hangi ayak olduğuna bakılmaksızın böyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Dolayısıyla bütün ayaklarla ilgili yargı, asker, emniyet vesaire... Hangi ayakla ilgili olursa olsun bütün mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz. Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı? Bunu soruyorum. Bu mücadeleyi de siyasi ayakla ilgili de emniyet ve yargı kurumlarımız yürütüyor. Nitekim bununla ilgili yakalananlar, yargılananlar, mahkum olanlar var. Demek ki bunu kendi olağan akışı içinde sürdürmemiz, zaten devam ediyoruz, sürdürmemiz de gerekir diye düşünüyorum."

    Şentop, "Meclis'in devreye girmesini istiyor CHP. Meclis ayağı eksik mi kaldı bu araştırmada. Siz gerekli girişimlerin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

    'Eksik olduğu kanaatinde değilim'

    "Diğer bütün ayaklarıyla ilgili de mücadele bu şekilde yürütülmüş olsaydı olabilir ama bu konuda ben eksik olduğu kanaatinde değilim. Kendi boyutları içinde biraz uluslararası bir yeni jenerasyon terör örgütüne dönüşen yapılanma ile ilgili mücadele yürütülüyor. Bugün de yine gözaltılar oldu bu süreçle ilgili. Emniyet ve yargı merkezli ki hukuki olarak doğru olan da budur, mücadelenin titizlikle sürdürülmesi kanaatindeyim."

    15 Temmuz Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunun yayınlanmadığına yönelik tartışmalar gündeme geldiği, CHP'den de siyasi ayağın bir göstergesi olduğuna dair beyanlar bulunduğu ifade edilerek, değerlendirmesi sorulan Şentop, bununla ilgili daha önce cevap verdiklerini belirterek, böyle bir komisyon kurulduğunu, hazırladığı metnin de komisyon raporu olarak Meclis Başkanı'na sunulduğunu dile getirdi.

    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
    © Fotoğraf : Twitter
    MHP'li Enginyurt: Gammazcılık, ihbarcılık mı yapalım? Kimin FETÖ'cü olduğu belli
    Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Fakat daha sonra bu raporda komisyonun üzerinde mutabık kalmadığı hususların da bulunduğuna dair komisyon üyesi CHP'li arkadaşlar tarafından bir itiraz yapılıyor, Meclis Başkanlığı'na veriliyor. Ben de komisyon başkanlığı yaptım, süreçle ilgili kısa bilgi vereyim. Komisyonda müzakereler, çalışmalar yürütülüyor, nihayetinde komisyonun çoğunluğunun kabul etmiş olduğu bir görüş vardır. O görüş istikametinde bir rapor hazırlanıyor ve bu raporda gerek çoğunluğun savunduğu görüşler, fikirler, gerekse sayıca azınlıkta kalanların savunmuş olduğu görüşler, muhalefetler, tartışmalar metin içinde yeralıyor. Sonra bu metin muhalif kalan üyelere veriliyor ve üyeler de bir muhalefet şerhi yazıyorlar. Dolayısıyla komisyon raporunun nihai görüşü konusunda herkes mutabık değil ama ana metnin ne olduğu, muhalefet şerhlerinin ne olduğu konusunda komisyon mutabık oluyor. Görüşlere katılmasalar da nelerin yer aldığı konusunda bir mutabakat var. Fakat iddia şu ki muhalefet şerhi yazmamız için verilen metin ile nihai metin aynı değil. Yazılan muhalefet şerhlerine cevaben metne bazı şeyler konulmuş gibi bir iddia var ortada. Doğruluğunu yanlışlığını bilmiyor Meclis Başkanı. Meclis Başkanı da itiraz üzerine bu metni komisyona iade ediyor. 'Arada bir ihtilaf var, çözün öyle getirin.' diyor. Bu süre içinde üzerinde mutabık kalınan bir rapor ortaya çıkmadığı için asıl metin muhalefet şerhleriyle beraber, mutabık kalınan bir rapor olmadığı için rapor verilemiyor. Daha sonra seçim dönemine girildiği için seçim dönemi geçince yeni yasama dönemi başlayınca bütün raporlar kadük hale geliyor. Dolayısıyla buradaki mesele Anayasaya ve iç tüzüğe göre usüllere uygun teşekkül etmiş, tekemmül etmiş, tamamlanmış bir raporun bulunmaması meselesidir. Böyle bir raporu Meclis bir komisyon raporu olarak basamaz. Bu raporun iç tüzüğe göre oradaki şartlara, kriterlere göre bir rapor olması lazım. Hatta bazı basın açıklamaları var, muhalefet eden, muhalefet şerhi yazan arkadaşlarımızın. 'Bu rapor basılırsa biz bunu yakarız. Raporları toplayıp yakarız' diye açıklamaları da var. Şimdi o rapor basılsın diyorlarsa bir çelişki var ama bir metin var mı var. Bu metin yok edilmiş mi? Hayır, böyle bir metin var ama bu metin iç tüzüğün öngördüğü anlamda bir araştırma komisyonu raporuna hukuken dönüşmemiş bir rapor var."

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Türkiye, Tutuklama, Gözaltı, Yargı, Emniyet, 15 Temmuz darbe girişimi, TBMM, MHP, Devlet Bahçeli, AK Parti, CHP, FETÖ, Mustafa Şentop
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öte yandan organizatörlerin başarısız olup olmadıklarını resmi olarak öğrenmeleri için 2 hafta beklemeleri gerekiyor.
    Sri Lanka'da ikiz rekoru ikizlere takıldı
    Karikatür
    Trump, ‘doğum turizmini’ azaltmak için vize kurallarını sıkılaştırma niyetinde
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet