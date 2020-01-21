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17:48 21 Ocak 2020
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    İmamoğlu: Her gün bir bakan 'kanal uzmanı' oluyor

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    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına yanıt vererek; “Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, 'kanal uzmanı' oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz” dedi ve İstanbulluları projenin imar planlarına karşı itiraz başvurusu yapmaya çağırdı.

    İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek ilçede incelemelerde bulundu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İBB’nin üst düzey yöneticileri ile birlikte yaptığı inceleme gezisi sırasında İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    'Muhatabım bakanlar değil'

    İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul’la ilgili “Her konuda bir çok faydası var, bütçe açısından makul, finansman olarak risk yok” sözlerini değerlendirdi.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, “Muhatabım bakanlar değil. Her gün bir başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz” diyen İmamoğlu, bu sürecin zararlarını anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

    'Katkı sunmak isteyen herkesi itiraz etmeye davet ediyorum'

    Hukuki haklarını da sonuna kadar kullanacaklarını duyuran İmamoğlu “Bu, bazen mahkemeye vermek olacak, bazen itiraz dilekçeleri vermek olacak. Ayın 30’una kadar ‘planlara itiraz sürecinde’ ben İstanbul halkını, itiraz etmeye, vakti olan, sürece dair katkı sunmak isteyen herkesi Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul temsilciliklerine itiraz etmeye davet ediyorum. Bu ayın sonu, son günü. Sonra da mahkeme süreçleri başlayacak. Bunun meclis boyutu var. Hukuksal anlamda hangi zemin var ise o zeminde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

    'Kamuya faydası yok'

    İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin sadece kişisel faydaları olduğunu onun dışında kamuya hiçbir faydasının bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bakın dünyanın farklı yerlerinde insan vücudu kadar dolular yağıyor. Dünyanın bir kıtası yanıyor. Dünyada konuşulan şeyler artık başka. Siz ise İstanbul’un içtiğiniz 3 bardağın bir bardak suyunu çöpe atıyorsunuz. Bir daha kullanılmamak üzere yok ediyorsunuz. Bunları konuşalım. Doğayı nasıl katlediyor onu konuşalım. İstanbul’un geleceğini nasıl büyük bir tehdit altına alıyor onu konuşalım. Bizim baktığımız pencere bu. Birileri sadece para gözüyle bakabilir ki öyle de bir karşılığı yok bu projenin. Bizim önceliklerimiz bu şehrin geleceğini korumak kollamak çocukların gençlerine yarın yaşanabilir bir şehir bırakmak.”

    'Yol çalışması biz geldiğimizde durmuştu'

    Yapımı tamamlanmak üzere olan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne giden yolların inşaatının İBB tarafından durdurulduğuna ilişkin iddialara da açıklık getiren İmamoğlu “Durdurulma diye bir şey yok. Oradaki yollarla ilgili daha önceki yönetim döneminde, aslında tabiri caizse bir ihale karmaşası yaratılmış ve yaşatılmış. Ne yazık ki oradaki yol yapımının içerisinde, İstanbul’un muhtelif birçok yerindeki yol yapımı da dahil bir süreç yaşanmış. Oradaki iş, başka yere aktarılmış. Zaten biz geldiğimizde duran bir yol yapım süreci vardı. Bu konuda arkadaşlarım, bakanlık yetkilileri, valilik bünyesinde toplantılar yapıyorlar. Bu sürece, hastanenin açılmasına dair zamana göre bir ortak akılla iş birliği yapmaya çalışılıyor. Sadece biraz uydurma tariflerle, ‘durdurdu ‘, durduruldu’ deniliyor. Duran çok şey var idi, biz onları başlatmaya ve hızlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

    'Taksi plakası ihtiyacı var'

    Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddiaları hakkında da konuşan İmamoğlu, “Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı ihtiyaçlara bakıyor arkadaşlarım” ifadelerini kullandı.

    Yakın zamanda ulaşım uzmanı olan yetkililerin bu konuda açıklama yapacağını dile getiren İmamoğlu “Ama şu an ‘şu tarihte şöyle bir ilanımız var’ ya da ‘taksi plakaları satacağız’ diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul’un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır” diye konuştu.

    'Tarkan'ın talebi her vatandaş gibi değerlendirilir'

    Ünlü sanatçı Tarkan’ın İBB meclisine gelen imar planı talebine ilişkin değerlendirilmesi de sorulan İmamoğlu “Bilgim yok, ben de basından okudum. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde, şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır” yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Başakşehir, Tarkan, Taksi, Sarı taksi plakası, Berat Albayrak, Kanal İstanbul, Ekrem İmamoğlu
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