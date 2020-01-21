İstanbul Şehir Üniversitesi'nin yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

Kayyum atanıncaya kadar İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetileceği açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yönetimin 3 kişilik komisyon tarafından yapılacağı ancak bunun bir kayyum ataması olmadığı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfınca kurulan İstanbul Şehir Üniversitesinin mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetileceği belirtildi.

Kamuoyuna Duyurulur pic.twitter.com/KmHLLeTjSW — VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VGM_VAKIFLARGM) January 21, 2020

​Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Başkanlığı'nın Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.12.2019 tarih ve 16 sayılı oturumunda alınan kararı ile bir (1) yıl geçici süre ile faaliyeti durdurulmuş ve üniversitenin idaresi hami üniversite olarak Marmara Üniversitesine bırakılmıştır. Bugün Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi olan mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir yerine getirilmiştir."

Kayyum değil komisyon

"Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan üç (3) kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem Bilim ve Sanat Vakfı'nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."