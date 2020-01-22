MESS, metal işçilerinin grevine karşılık lokavt ilan etti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal işçilerinin grev kararına karşı lokavt kararı aldı. Karar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilirken, lokavt tarihi ise henüz açıklanmadı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındı.

Sendika kapsamındaki şirketlerden Ford Otomotiv tarafından bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiğinin kendilerine bildirildiği ifade edildi.

Grev kararı alınmıştı

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130.000 işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları grev kararı almıştı.

Daha sonra MESS ilk altı ay için ücret artış teklifini yüzde 10'a çıkarmış ancak Türk Metal Sendikası teklifi reddetmişti.

İşçi tarafını temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş, sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26; Birleşik Metal-İş ise yüzde 34 ücret artışı talep ediyor.

Lokavt nedir?

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde, işverenlerin işçi tarafına isteklerini kabul ettirebilmek ettirebilmek için işçileri topluca işten uzaklaştırmasına lokavt deniyor.