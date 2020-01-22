Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan koronavirüs açıklaması: Şu an Türkiye için herhangi bir risk yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den yayılan korona virüsüne ilişkin olarak açıklamalarda bulundu ve şu an Türkiye için herhangi bir risk olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayıp, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. İlaç ile ilgili bir sıkıntımız yok. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır. Özellikle bizim ilaç takip sistemi adını verdiğimiz kendi yazılımımız olan çok etkili kullandığımız sistemimiz var. Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

'Dün itibariyle 295 vakada tespit edildi'

Koronavirüs yaygın virüsten oluşan büyük grup. Çin'de Vuhan şehrinde zatürre geçiren hastada tespit edildiğini biliyoruz. Dün itibariyle 295 vakada tespit edildiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım tedbirlerin alınması noktasında çabası var. Şu anda herhangi bir hastanın riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum."

'Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum'

Koca, devamında ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet Öz'ün "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" şeklindeki ifadesiyle başlayan tartışmayı da değerlendirdi.

Koca, "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum" dedi.