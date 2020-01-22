Bekçilere kimlik yetkisi Meclis gündeminde

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.