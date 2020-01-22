THY’ye ‘topraktan askerler’ dopingi: Haftada 4'e çıktı

Türk Hava Yolları (THY) her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Terracota Savaşçıları'nı görmek isteyen turistlerden yoğun talep gelmesi nedeniyle Xian seferlerini haftada 4’e çıkarma kararı aldı.

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı geçtiğimiz yılın 11 ayında yüzde 9,13 artışla 403 bine 739'a çıkarken, THY'nin Çin hatlarında yapılan seferleri turistlerle dolup taştı. Çinli turistlerin akın akın Türkiye'ye gelmesiyle THY'nin Uzakdoğu seferlerinde de yolcu ve doluluk oranları da arttı.

Geçtiğimiz yıl transit yolcu sayısı 24,5 milyona ve toplam tarifeli dış hat yolcusu ise 42 milyon 429 bine ulaşan THY'nin Uzakdoğu uçuşlarında yolcu sayısı ise yüzde 7 artarak 5 milyon 913 bine yükseldi. Doluluk oranları ise yüzde 85,7 oldu. Çin'e ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin'e yapan THY'nin, Şanghay, Guangzhou, Hong Kong ve son olarak geçtiğimiz aydan itibaren uçmaya başladığı Xian'a da seferleri var.

İstanbul Havalimanı aktarmalı birçok ülkeden turist THY ile Xian'a artık gidiyor. Xian'a haftada 3 kez uçmaya başlayan THY, yoğun talepler nedeniyle kente uçuşlarını 30 Mart tarihi itibariyle haftada 4'e çıkarma kararı aldı.

Müzeye akın var

Xian kenti, Milattan Önce 210 yılında yapılan yeraltı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapmasıyla dünyaca ünlü. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi'ne alınan ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan 10 binden fazla toprak askeri görmek için dünyanın birçok noktasından müzeye akın ediyor. Her yıl iki milyondan fazla turistin gizemli yeraltı ordusunu ziyaret ettiği belirtiliyor.