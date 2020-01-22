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13:39 22 Ocak 2020
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    Cinsel taciz

    Konya'da lise öğrencisi kardeşini hamile bırakan ağabeye 30 yıl hapis cezası: Anne, baba ve kız kardeş şikayetçi olmadı

    © Fotoğraf : DHA
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    Konya'da 2 yıl boyunca lise öğrencisi kız kardeşi 16 yaşındaki H.E.'ye 'cinsel istismarda' bulunan ve hamile bırakan R.E., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.E. ve olaydan bilgilerinin olmadığını belirten anne ile baba, R.E'den şikayetçi olmadıklarını söyledi.

    Konya'da lise 2'nci sınıf öğrencisi H.E., geçen yıl mart ayında kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., sezaryen ameliyatına alındı.

    © DHA /
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    DHA'nın haberine göre, anne karnında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenen bebek ameliyatla alındı. Hastane yetkililerin bilgi vermesi üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı.  

    H.E., yarıyıl tatili için eve gittiğinde ağabeyinin yine cinsel istismarda bulunmak istediğini, bu sırada karnının şişkinliğini görüp hamile olduğunu anladığını söyledi.

    Liseli kız, buna rağmen kendisine cinsel istismarda bulunmaya devam eden ağabeyinin hamileliğiyle ilgili, "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini, korktuğu için de yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini kaydetti.

    Cinsel istismarı itiraf eden ağabey tutuklandı

    Gözaltına alınan R.E., sorgusunda kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. R.E., tutuklanırken, H.E. devlet korumasına alındı. 

    Soruşturma kapsamında R.E. ile kız kardeşinden alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda ölü bebekten alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, bebeğin R.E.'den olduğu belirlendi. 

    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
    Kızına 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıl hapse çarptırılan baba tahliye edildi
    Savcılık tarafından ağabey hakkında 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan 56 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Davanın iddianamesinde; H.E.'nin 2017 yılının ağustos ayında öz ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, aradan 4-5 gün geçtikten sonra R.E.'nin tekrar cinsel istismara kalkıştığı, H.E.'nin de ağabeyinin yine kendisine güç kullanacağını düşünerek karşı gelmediği ifade edildi.

    H.E.'nin haftada 1-2 kez evde kimse yokken ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, korktuğu ve kendisini zorlayacağını düşündüğü için tepki göstermediği, liseye başladığı dönemde hafta sonları yurttan evine geldiğinde ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ve bu olayları korktuğu için kimseye anlatamadığı belirtildi.   

    'Hamileyken ilişkiye girmedim'

    Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan R.E., kız kardeşiyle bir kez ilişkiye girdiğini, olay günü alkollü olduğu için hatırlamadığını, kardeşiyle ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, veli toplantılarına kendisinin gittiğini öne sürdü.

    İlişki için kız kardeşini zorlamadığını iddia eden R.E., "Kız kardeşimin bana karşı koyup koymadığını hatırlamıyorum. O hamileyken ilişkiye girmedim. Kimden hamile olduğunu bilmiyorum. Kız kardeşim sadece benimle ilişkiye girdiğini, başka kimseyle ilişki yaşamadığını, benden hamile kaldığını ve ne olacağını sordu. Ben de 'Merak etme, ben hallederim bir şekilde' dedim" diye konuştu.  

    Ekrem Ergül
    © Fotoğraf : DHA
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    H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Olaydan bilgilerinin olmadığını söyleyen anne K.E. ile baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

    Mahkeme heyeti görülen karar duruşmasında R.E.'ye 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Suçun kız kardeşine yönelik birden fazla ve cebir kullanılarak işlenmesinden dolayı ceza 54 yıla kadar çıkartıldı, iyi hal indirimiyle de 45 yıla indirildi.

    Ancak mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 'Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, 30 yıldan fazla olamaz' maddesi gereği cezayı 30 yıla düşürdü. 

    Etiketler:
    Türk Ceza Kanunu, İyi hal indirimi, Adli Tıp Kurumu, Bebek, DNA, Öğrenci yurdu, Lise, kardeş, Cinsel istismar, Tutuklama, Tecavüz, Hamile, Hapis cezası, Konya
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