Erdoğan'dan Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile merhum Karaca'nın torunu Yeşne Karaca'yı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, iki gün önce hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca'yı ve Vakıf kurucularından Nihat Gökyiğit'i aradı ve taziye dileklerinde bulundu.

Görüşmeyi duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız TEMA Vakfı'nın kurucularından Sayın Hayrettin Karaca'nın vefatı nedeniyle merhum Karaca'nın kızı Yeşne Karaca'yı ve Vakıf kurucularından Nihat Gökyiğit'i telefonla arayarak taziyelerini bildirmiştir. Sayın Karaca’nın tüm sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız TEMA Vakfı'nın kurucularından Sayın Hayrettin Karaca'nın vefatı nedeniyle merhum Karaca' nın torunu Yeşne Karaca'yı ve Vakıf kurucularından Nihat Gökyiğit'i telefonla arayarak taziyelerini bildirmiştir. Sayın Karaca’nın tüm sevenlerinin başı sağolsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 22, 2020

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