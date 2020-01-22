Ukrayna'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı şüphelisi ev hapsinde kalmaya devam edecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili geçen yıl Ukrayna'da yakalanan ve Türkiye'ye iadesi istenen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkurt'un ev hapsinin iptali için savcılığın yaptığı itiraz geri çekildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Türkiye'nin Ukrayna'da iadesini talep ettiği Nuri Gökhan Bozkurt'un ev hapsi durumu devam edecek.

Kiev Temyiz Mahkemesinde, savcılığın, Nuri Gökhan Bozkurt'un elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulmasına yönelik itirazı değerlendirildi. Savcının katılmadığı duruşmaya şüpheli Ukraynalı avukatı ile geldi.

Kiev Temyiz Mahkemesi basın servisinden alınan bilgiye göre, davada, savcılık temyiz başvurusunu geri çekti. Savcı başvurusunu geri çektiği için dava düştü.

Böylece Kiev Şevçenko Mahkemesinin şüphelinin cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmasıyla ilgili kararı da geçerliliğini korudu.

Savcının, yerel mahkemedeki evrakların temyiz mahkemesine zamanında ulaştırılmamasına bağlı olarak zaman aşımı nedeniyle davayı geri çektiği belirtiliyor.

Evde olma zorunluluğu belirli saatlerde geçerli

Kiev Şevçenko Mahkemesinde 8 Ocak'ta yapılan duruşmada şüphelinin ev hapsi süresi 10 Mart'a kadar uzatılmış ve evde bulunma zorunluluğu 23.00 ile 06.00 saatleri olarak belirlenmişti.

Şüphelinin gelecek günlerde Türkiye'ye iadesi gerçekleşmezse 10 Mart'tan birkaç gün önce Kiev Şevçenko Mahkemesinde ev hapsinin uzatılıp uzatılmamasına yönelik bir duruşma daha yapılacak.

Şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

© AA / Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen Nuri Gökhan Bozkurt hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 14 Mayıs 2019'da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılmıştı.

Bozkurt'un kırmızı bültenle aranması için Interpol'e de başvuruda bulunulmuştu.

Nuri Gökhan Bozkurt, hakkında düzenlenen kırmızı bültene istinaden Ukrayna makamlarınca gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, Türkiye'ye iadesinin değerlendirilmesi amacıyla Ukrayna'da 12 Temmuz 2019'da tutuklanmış ve cezaevine konulmuştu. Tutuklama kararına itirazı üzerine Nuri Gökhan Bozkurt'un elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararlaştırılmıştı.