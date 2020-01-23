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    Eski MİT'çi Altaylı'nın telefonundan, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e yazdığı mektup çıktı

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    Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı'nın telefonundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yazdığı mektup çıktı. Altaylı'nın 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi için "Komplo" dediği görüldü.

    Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yürüttüğü FETÖ soruşturmasında ilginç bağlantılara ulaşıldı.

    Enver Altaylı'nın cep telefonundan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn'e, 15 Temmuz sonrası yazdığı mektup çıktı. Ankara Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Altaylı, Flynn'e 15 Temmuz için şu yorumu yaptı:

    “Türk ordusunda 364 general ve amiral vardır. Darbe teşebbüsünde bunların yarıya yakını yer almıştır. Bundan darbeyi onaylıyorum anlamı çıkmasın. Ancak burada bir oyun ve komplo olduğu kanaatindeyim. Erdoğan hükümeti darbeyi dini bir akıma mensup subayların organize ettiği ve bu dini cemaatin arkasında Washington'ın olduğu imajını yerleştirmeye çalışıyor. Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar vardır. Bunların büyük çoğunluğu Doğu Perinçek isimli bir eski komünistin kontrolünde.

    İşin ilginç yanı hayatında tek emeli sol bir darbe yapmak olan Perinçek yandaşı bir tek subay darbede yer almamıştır. Darbeciler arasında Fetullahçı subaylar vardır. Rusya yanlısı olmayan general ve amirallerin büyük çoğunluğu ise iştirak etmiştir. Türk kamuoyunda yaygın imaj şudur: Darbeyi ABD'den talimat alan Fetullahçı subaylar yapmıştır.  Kamuoyunda cemaat konusunda öyle bir imaj yaratılmıştır ki, Fetullahçı olmak çok pis bir şeydir. Şimdi ordu içinde bu yafta boynuna asılarak yüzlerce subay tasfiye edilecektir.”

    'FETÖ kaçırılacaktı'

    Mektubunda kalkışma sonrası dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın sözlerini de değerlendiren Altaylı, “Türkiye Başbakanı, Gülen'i koruyan bütün ülkelerin düşman olduğunu ilan etti. Şu anda Gülen ABD'de olduğuna göre, Türkiye Başbakanına göre ABD de düşman” diyor. Altaylı, savcılık ifadesinde ise Flynn ile görüştüğünü ve iki Türk bakan ile de temas kurdurarak, FETÖ aleyhinde açıklama yapmasını sağladığını öne sürdü:

    “THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tuğcu (Aycı) ile Zürih'te görüştüm. O da bakanlarla görüştü ve bakanlar ABD'ye geldi. Flynn, FETÖ'nün iade edilmesine ya da Amerika'dan çıkarılmasını söyledi. ‘Bu adam IŞİD gibidir, bu ülkede yeri olamaz' diye beyanat verdi. 2 bakan, General Flynn ile sabah kahvaltısı yaptı. Flynn, Gülen'in ABD'den Türkiye tarafına kaçırılmasına yardımcı olacağını dahi söyledi. Bu konu basına intikal edince Flynn istifa etti. ABD'li bakana bu konuşmayı ben yaptırdım.''

    Etiketler:
    TSK, Binali Yıldırım, Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Şikayet, Darbe girişimi, 15 Temmuz, Mektup, Michael Flynn, Enver Altaylı, Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT
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