Kılıçdaroğlu ‘liberallerle yemek’ tartışmasını değerlendirdi: Gündemimiz geçmişte kimin ne yaptığı değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarlarıyla gerçekleştirdiği programa yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Ülkede bütün bu olumsuzluklar yaşanırken eski tartışmaları gündeme getirmek anlamlı değil. Bu nedenle bizim asıl gündemimiz geçmişte kimin ne hata yaptığı değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 ziyareti sonrası parti tabanında yaşanan 'liberallerle yemek' tartışmasını değerlendirdi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim tercih yapmamız gerek. Demokrasiden yana mı olacağız, otoriter rejimden mi?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Ülkede bütün bu olumsuzluklar yaşanırken eski tartışmaları gündeme getirmek anlamlı değil. Bu nedenle bizim asıl gündemimiz geçmişte kimin ne hata yaptığı değil. CHP olarak bizim de hatalarımız olmuş. Bizim esas meselemiz şu anda demokrasiden, yargının bağımsızlığından, basının özgürlüğünden, demokrasiden yana olanların aynı tarafta olmasıdır. Kavgaymış, intikammış, ‘geçmişte bize destek vermedi, iktidarı destekledi'ymiş… Bu tür ayrışmaların tümü Erdoğan'ın işine gelir. Bizim acil sorunumuz demokrasidir. Herkes özgürce yaşasın istiyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz.”