Hayvan hakları yasasına geri sayım: Terk edene 10 bin TL ceza

TBMM Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, hazırladıkları 36 maddelik Hayvan Hakları Kanun Teklifi’nin iki ay içinde Meclis’e geleceğini açıkladı. Artık hayvanlar ‘eşya’ olmaktan kurtulup ‘canlı’ gibi korunacak. Evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar ceza var.