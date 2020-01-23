Erdoğan, Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.
Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) 23 января 2020 г.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.https://t.co/CgAuE2GezI pic.twitter.com/EqnQaSH3jx
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