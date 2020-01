Üsküdar'da Çanakkale Köprüsü dolandırıcılığı: Mağdurlardan kimi milyonluk evini kimi parasını kaybetti

Üsküdar, Kanlıca, Çekmeköy, Salacak gibi gözde semtlerde hemen hepsi iş sahibi birçok kişi, bir süre önce tanıştıkları Ramazan B. ile girdikleri 'arsa ticareti'nin kurbanı olmuş durumda.

Kimi, arsa başına 20-30 bin lira kazanç elde edeceğim umuduyla milyonluk evinden oldu, kimi yüklü miktarda parasını kaybetti. 10'a yakın kişi adına savcılıklara yapılan başvuru ve açılan davalarda mağdurların bir kısmı, hayali olduğu ortaya çıkan arsa alım satımı sonrası Ramazan B.'ye güvendiklerini söylerken, bir kısmı ise B.'nin kendilerine yedirdiği tatlıya bir şey kattığı düşüncesinde.

‘Önce kazandırdı’

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Üsküdar'da restoran işleten E.Ö., Ramazan B. ile, müşteri olarak işyerine gelmesiyle tanıştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan B. "Çanakkale'de yeni köprü yapılıyor. Bu köprünün civarındaki köylülerde çok sayıda ucuz arsa oluyor. O köylerde benim adamlarım var. Paraya sıkışan köylüyü bana haber veriyorlar. Arsalardan kısa sürede iyi kâr elde ediyorum. Seninle de ortak iş yapalım" dedi.

‘Tatlıyı yedi imzayı attı’

Restorana 15-20 kez gelen B.'nin ısrarlarına dayanamayan E.Ö. teklifi kabul etti. Ramazan B. ilk olarak 50 bin TL istedi. 50 bin TL'yi, B.'nin adamı olan İbrahim C.'nin şirket hesabına gönderdi. Bir-iki hafta kadar sonra Ö.'nün hesabına 70 bin TL geldi. B., 100 bine aldıkları arsayı da 140 bine sattığını söyledi. Bu durum Ö.'nün, B.'ye güven duymasını sağladı. B.'ye güveni iyice pekişen E.Ö. sonrasında daha yüklü paralar verdi. Ancak bir süre sonra tapu kayıtlarına bakmak isterken dolandırıldığını anladı. Gerçekte ne arsa işi yapılmıştı ne de E.Ö. adına çıkan bir tapu... Toplamda 750 bin TL zararı olduğunu söyleyen E.Ö., B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üsküdar Çenkelköy'de perde mağazası işleten F.ve E.Ö. kardeşler de Ramazan B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ö. kardeşler, 100 bin lirayı aşkın nakit paranın yanı sıra Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan deniz manzaralı 1.5 milyon liralık dairenin ellerinden gittiğini iddia ediyor.

İki kardeş adına sunulan dava dilekçelerinde ilginç de bir iddia dile getirildi. Dilekçelerde özetle "Ramazan B., müvekkillerin yanına her geldiğinde beraberinde tatlı getirdi. Ancak getirdiği tatlıları, sağlığını gerekçe göstererek, kendisi yemedi. En son getirdiği tatlılardan da iki kardeş yedi. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra notere giderek sözleşme imzalamış. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra sersemleştiklerini, okuduklarını anlamadıklarını, imza attıkları evrakı da ayırt edememiş" denildi.

Mahkemeye yapılan başvuru sonrası Beylikdüzü'ndeki değerli dairenin üçüncü kişilere satışının yapılmaması için mahkeme tedbir kararı verdi. Benzer şekilde, iş insanı V. A. A. da eşi ile ortak olduğu 6 milyonluk deniz manzaralı dairesinin, kendisine ait yarı hissenin elinden gittiğini iddia ediyor. V. A. A.'nın tapusunun üçüncü kişilere devrine karşı mahkeme tedbir koydu. Ramazan B. tarafından dolandırıldıkları iddia edilen kişiler arasında Veteriner Hekim T.E., tesisatçı B. A., emlakçı I. M. de yer alıyor.

‘İz bırakmamaya dikkat etti’

‘Dolandırıcılık yaptığını biliyordum’

Ramazan B.’un, hakkında dolandırıcılık iddiasında bulunan kişilerden alım-satım yetkisi veren vekâletname aldığına işaret eden Av. Merve Uçanok, “Mağdurların kendi adına çıkan vekâletnamelerden haberi olmadığı gibi, yapılan yolsuz işlemlerden de haberi olmamış. Kendi adını resmi hiçbir işlemde kullanmayan bu kişi, İbrahim C. ve Tamer K. isimli kişiler aracılığıyla bu işleri yürütmüş. Para hareketlerinin tamamı bu kişiler üzerinden yapılmış. Bu işlemleri yaptıktan sonra izini kaybettiren bu kişi yüzünden birçok kişi maddi açıdan büyük zarara uğramış durumda” diye konuştu.

Konu ile ilgili Ramazan B.’a ise ulaşılamıyor. Ramazan B.’nin üç ayrı GSM hattı da kapalı. Hesabına yüklü miktarda para yatırılan İbrahim C. ise “Yapılan işin dolandırıcılık olduğunu biliyordum. Kendi hesapları ile ilgili sıkıntı olduğunu söyleyerek benim hesaplarımı kullandı. Bu işten toplam kazancım 30-40 bin lira oldu. Ramazan’a ben de ulaşamıyorum” dedi.

İbrahim C. adına Şubat 2018’de kurulan Mavibulut Mühendislik tasfiyeye alındı. Söz konusu şirketi tasfiyeye alan İbrahim C., 3 ay önce de Vaniköy Mühendislik ismi ile bir şirket kurdu. İbrahim C., ikinci şirketi ihracat amaçlı kurduğunu öne sürdü. Mağdurların bir bölümü Mavibulut’a bir bölümü ise Vaniköy Mühendislik’in banka hesabına para yatırdı.