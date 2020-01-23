Üsküdar'da Çanakkale Köprüsü dolandırıcılığı: Mağdurlardan kimi milyonluk evini kimi parasını kaybetti

Üsküdar, Kanlıca, Çekmeköy, Salacak gibi gözde semtlerde hemen hepsi iş sahibi birçok kişi, bir süre önce tanıştıkları Ramazan B. ile girdikleri 'arsa ticareti'nin kurbanı olmuş durumda.
Kimi, arsa başına 20-30 bin lira kazanç elde edeceğim umuduyla milyonluk evinden oldu, kimi yüklü miktarda parasını kaybetti. 10'a yakın kişi adına savcılıklara yapılan başvuru ve açılan davalarda mağdurların bir kısmı, hayali olduğu ortaya çıkan arsa alım satımı sonrası Ramazan B.'ye güvendiklerini söylerken, bir kısmı ise B.'nin kendilerine yedirdiği tatlıya bir şey kattığı düşüncesinde.
‘Önce kazandırdı’
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Üsküdar'da restoran işleten E.Ö., Ramazan B. ile, müşteri olarak işyerine gelmesiyle tanıştı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan B. "Çanakkale'de yeni köprü yapılıyor. Bu köprünün civarındaki köylülerde çok sayıda ucuz arsa oluyor. O köylerde benim adamlarım var. Paraya sıkışan köylüyü bana haber veriyorlar. Arsalardan kısa sürede iyi kâr elde ediyorum. Seninle de ortak iş yapalım" dedi.
‘Tatlıyı yedi imzayı attı’
Üsküdar Çenkelköy'de perde mağazası işleten F.ve E.Ö. kardeşler de Ramazan B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ö. kardeşler, 100 bin lirayı aşkın nakit paranın yanı sıra Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan deniz manzaralı 1.5 milyon liralık dairenin ellerinden gittiğini iddia ediyor.
Mahkemeye yapılan başvuru sonrası Beylikdüzü'ndeki değerli dairenin üçüncü kişilere satışının yapılmaması için mahkeme tedbir kararı verdi. Benzer şekilde, iş insanı V. A. A. da eşi ile ortak olduğu 6 milyonluk deniz manzaralı dairesinin, kendisine ait yarı hissenin elinden gittiğini iddia ediyor. V. A. A.'nın tapusunun üçüncü kişilere devrine karşı mahkeme tedbir koydu. Ramazan B. tarafından dolandırıldıkları iddia edilen kişiler arasında Veteriner Hekim T.E., tesisatçı B. A., emlakçı I. M. de yer alıyor.
‘İz bırakmamaya dikkat etti’
‘Dolandırıcılık yaptığını biliyordum’
Konu ile ilgili Ramazan B.’a ise ulaşılamıyor. Ramazan B.’nin üç ayrı GSM hattı da kapalı. Hesabına yüklü miktarda para yatırılan İbrahim C. ise “Yapılan işin dolandırıcılık olduğunu biliyordum. Kendi hesapları ile ilgili sıkıntı olduğunu söyleyerek benim hesaplarımı kullandı. Bu işten toplam kazancım 30-40 bin lira oldu. Ramazan’a ben de ulaşamıyorum” dedi.
İbrahim C. adına Şubat 2018’de kurulan Mavibulut Mühendislik tasfiyeye alındı. Söz konusu şirketi tasfiyeye alan İbrahim C., 3 ay önce de Vaniköy Mühendislik ismi ile bir şirket kurdu. İbrahim C., ikinci şirketi ihracat amaçlı kurduğunu öne sürdü. Mağdurların bir bölümü Mavibulut’a bir bölümü ise Vaniköy Mühendislik’in banka hesabına para yatırdı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)