Akar: Eğitim ve danışmanlık timimiz Libyalı kardeşlerimize destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, Yunanistan'ın, Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığını belirterek, "Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi.

Ege’de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi konusunda yapılması gerekenleri yaptıklarını, bu konuda kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil. Örneğin şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı, hukukumuzu savunuyoruz."

'Oldubittiye izin vermeyeceğiz'

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin yaşama şansının olmadığını ifade eden Akar, “Türkiye olarak orada herhangi bir oldubittiye bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

'Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz'

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaların hukuka aykırı bir yanının olmadığını, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanındığını vurgulayan Akar, "Bizim NATO müttefikimiz, komşumuz Yunanistan, ‘Her şey benim istediğim gibi olsun’ istiyor. Kurallar, usuller, uluslararası hukuk var. Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz" ifadelerini kullandı.

Libya konusunda Meclis’ten çıkan tezkereyi de hatırlatan Akar, "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İdlib'e düzenlenen saldırılar sonrası Türkiye sınırına doğru göç dalgası tehdidi sürerken, Bakan Akar, "İdlib’de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine kaçmak için çabalıyor" diye konuştu.