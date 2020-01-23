Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepki

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepki gösterdi. Görmez, "Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyum atanması kararına bir tepki de eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Görmez, şu ifadeleri kullandı:

"İslam Ümmetinin bütün ocaklarına ateşler düştüğü ve mazlumların umudu Türkiye’nin yedi cephede bu ateşleri söndürmeye çalıştığı bir zaman diliminde Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden yaşanan son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevketmektedir. Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve insiyatif almaya davet ediyorum."

Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve insiyatif almaya davet ediyorum. — Mehmet Görmez (@DIBMehmetGormez) January 22, 2020

​Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu İstanbul'daki Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmıştı. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanarak el konulmuştu.