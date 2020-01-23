Ülkesine iade edilen toplam YTS sayısı 195'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım 2019'dan bu yana ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı (YTS) sayısının 195'e yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 kişinin ülkesine sınır dışı edildiği ifade edilen açıklamada "Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur" açıklamasında bulunuldu.