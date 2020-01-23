Gülen'in 'Onu üzen beni üzmüş kadar olur' dediği FETÖ'cü tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "Onu üzen beni üzmüş kadar olur" dediği Yusuf Bekmezci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Ekim 2016 tarihinde verilen yakalama emri ile aranan Yusuf Bekmezci, İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla yakalandı. Örgüt yapılanmasında il, bölge ve hatta ülke 'imamlarının' dahi üstünde manevi bir konumda bulunduğu ifade edilen Yusuf Bekmezci’nin, örgüt içerisinde 'Kadim Abi', 'İrşatçı' gibi sıfatlarla tanındığı belirtildi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ'nün yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip Fethullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı.

Örgüte üye olmak suçundan geçen yıl mayıs ayında tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. FETÖ şüphelisinin yaklaşık 3 ay önce de kalça ameliyatı olduğu belirtildi.

Sürekli inkar etti

Gülen'in "Onu üzen beni üzmüş kadar olur" dediği ve 'kurye' olduğu ortaya çıkan Bekmezci, sorgusunda bu ziyaretlerin iş amaçlı olduğunu söyledi. Bekmezci, Karşıyaka'da piyasa değeri 2 milyon TL olan bir sitedeki dairede yakalanırken, evde yapılan aramada 11 cep telefonunun yanı sıra 41 bin 446 Amerikan Doları ile 66 bin 625 TL ele geçirildi. Bekmezci sorgusunda, suçlamaları inkar etti.

Geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullandığı belirtilen Bekmezci'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fethullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem, çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" ifadesini kullandığı öğrenildi.