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16:24 23 Ocak 2020
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    BTS Ankara Şube Başkanı Özdemir: Yüksek hızlı trene yüzde 80 zam daha yapılabilir

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    Türkiye
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    BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir'e göre, YHT'ye yapılan zam ileride yapılacak zamların ilk habercisi. Özdemir, "Polatlı-Ankara arasında YHT kullanan bir öğrenci 226 lira öderken artık 510 lira ödeyecek. Demiryolları özelleştirildiğinde yüzde 60 zam gerekiyor. Yüzde 20 kâr marjı koyduğunuzda yüzde 80 zam yapılması muhtemel" dedi.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), YHT abonman bilet ücretlerine zam yaptı. İndirim oranlarının kaldırılması üzerinden gerçekleşen fiyat artışının sonunda Eskişehir ile Ankara hattında 30 günlük abonman bilet ücreti yüzde 251 oranında artışla 480 TL'den 1687 TL'ye çıktı.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir'e göre, bu demiryollarındaki özelleştirme politikaları çerçevesinde atılan ilk zam adımı ve devamı da gelecek.

    YHT
    © AA /
    YHT biletlerine zam yapıldı: Eskişehir-Ankara hattı 30 günlük 480'TL'den 1687 TL'ye çıktı
    Özdemir, "Gelen tepkiler üzerine zam yapmadık diyorlar ama kelime oyunlarıyla süreci idare ettiriyorlar. Neticede vatandaşın cebinden çıkan para önemlidir. Bir öğrenci aylık abonman kullanıyorsa biz cebinden çıkan paraya bakarız. Önümdeki listeye göre Polatlı-Ankara arasında YHT kullanan bir öğrenci 226 lira öderken 510 lira ödeyecek. Bunun adını siz ne koyarsanız koyun cebinden çıkan para önemlidir. Zam yapmadık, fiyat ayarlaması yaptık demeleri inandırıcı gelmiyor” dedi.

    2013 yılında çıkarılan 6441 sayılı özelleştirme yasasıyla demiryollarının 'serbestleşme' adı altında özelleştirildiğini ifade eden Özdemir, Taşımacılık A.Ş.’nin kamu hizmet yükümlülüğünün 2020 yılında sona ereceğini hatırlatarak şunları söyledi:

    'Yolcu taşımacılığını özel sektöre havale etmeyi düşünüyorlar'

    "Bundan sonra yolcu taşımacılığını da özel sektöre havale etmeyi düşünüyorlar. Bunun yönetmeliğini ve yasasını da hazırlıyorlar. Yarın özel sektöre devrettiklerinde özel sektör zarar etmesin diye zamlara başladılar. Bu tamamen özel sektöre, kayırmacılığa ve onların istekleri doğrultusunda atılmış bir adımdır. Bu konuştuğumuz abonmana gelen zamlar, yarın tek bilet alışlara da illaki yansıyacak. Demiryollarında gelirin gidere oranı yüzde 40’larda. Özelleştirildiğinde gelir gideri dengelemek için yüzde 60 zam gerekiyor. En kötü şartlarda yüzde 20 kâr marjı koyduğunuzda yüzde 80 oranında yolculara zam yapılması muhtemel.”

    Etiketler:
    Ankara, Eskişehir, Ulaştırma Bakanlığı, Zam, Özelleştirme, demiryolları, İsmail Özdemir, Gazete Duvar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, YHT, Yüksek Hızlı Tren (YHT), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), TCDD
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