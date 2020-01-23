Sağlık Bakanlığı'ndan korona virüsü önlemi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen 'koronavirüs' dolayısıyla bakanlık bünyesindeki bilim kurulunun dün toplandığı hatırlatıldı.

Toplantıda, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrolü önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir hava yolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır."

Çin'de korona virüsünün bulaştığı ve hasta ettiği insanların sayısı 470'i geçti, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland ve ABD'de bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.