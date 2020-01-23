Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Erdoğan ve Merkel'in katılımıyla gerçekleştirilmesi de planlanıyor.