Kadın cinayeti davasında hakim 'Genç ve bekar bir bayanın, sevgilisinin evinde kalması normal mi?' diye sordu

Aydın'da 15 Ağustos 2019'da kendisinden ayrılmak istediği bahanesiyle 19 yaşındaki Merve Kotan’ı ve o sırada yanında olan arkadaşı Ekim T.’yi pompalı tüfekle katleden Muhammet Gürsoy'un tutuklu olarak yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Savcı mütalaasında fail hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.

Aydın Adliyesi 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde kadınlar, basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına açıklamayı okuyan Hilal Susuz, 14 Kasım’da yapılan ilk duruşmada sanığın, karşısında mahkeme heyeti olmasına rağmen Merve’nin babasına saldırdığını hatırlattı. Sanığın bu cesareti hakimden aldığını ifade eden Susuz, "Kadın cinayetlerinin nasıl önleneceğini defalarca anlattık, 6284 ve İstanbul Sözleşmesi etkin biçimde uygulanmalı. Yasalar etkin biçimde kullanıldığında kadın cinayetlerinin önlenebileceğini biliyoruz" dedi.

Evrensel'in haberine göre, duruşmada cinayetin ayrıntılarından ziyade Merve Kotan'ın yaşam biçimi ele alındı. Gece geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirdiği, sürekli sevgilisinin evine gittiği ısrarla vurgulanırken, davanın hakimi katilin annesine "Siz de bir bayansınız. Sizce genç ve bekar bir bayanın, sevgilisinin evinde kalması normal mi?" diye soru sorması üzerine Kotan ailesinin avukatları duruma itiraz etti.

Duruşma ertelendi

Savcı mütalaasında, sanık Muhammet Gürsoy hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Silahı satan kişi ise serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 24 Mart saat 14.00’e erteledi.