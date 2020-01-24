İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı: Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

Çin'de başlayan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolcular virüs nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor.

Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, insandan insana bulaştığı tespit edilen hızla yayılan yeni koronavirüs salgınında vaka sayısının 830'a ve ölü sayısının 25'e çıktığı bildirilmişti.