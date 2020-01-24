Yavaş: Gökçek işine son verildiğinin farkında değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, selefi Melih Gökçek ile ilgili olarak "O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil" dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selefi Melih Gökçek için sarf ettiği sözleri okurlarına aktardı.

Buna göre Yavaş, Gökçek için “Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak halim yok" dedi ve şöyle devam etti:

"O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Rahatlayacaktır, strese girmeyecektir. Benim Melih Gökçek’e karşı bir siyasi sorumluluğum yok. Benden hesap soracak hali de yok. Ama kendisinden bizim hesap soracak halimiz var.”