Uzmanlar anlattı: Manisa ve Ankara'daki depremler İstanbul'da tetikleme yapmaz

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Manisa ve Ankara'da meydana gelen depremlerin İstanbul'da tetikleme yapmayacağını söyledi. Gündoğdu, "İstanbul’da beklediğimiz deprem 7’nin üzerinde bir deprem. Bunlar 7’lik depremi tetikleyici olmaz. Çok uzak mesafe" ifadesini kullandı.

Dün gece Manisa’da yaşanan depremin etkileri İstanbul’da Beylikdüzü, Esenler, Fatih ve Zeytinburnu gibi ilçelerde de hissedildi.

Ardından sabah saatlerinde de başkent Ankara sallandı. Üst üste meydana gelene bu depremler büyük Marmara depremini bekleyen İstanbulluları tedirgin etti. Ancak Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre uzmanlar, bu iki depremin Marmara ile alakası olmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu.