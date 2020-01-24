AYM’den Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için ilk iptal kararı

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan ilk kararnameye itirazı Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından karara bağlandı. Yüksek mahkeme, bakanlıkların teşkilatlarını yeniden düzenleyen kararnameye itirazı, bir madde hariç tümden reddetti.

AYM, Kültür Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nü düzenleyen 287. maddesinin ikinci fıkrasını ise Anayasa’ya aykırı bularak iptaline karar verdi.

İptal edilen madde şöyle:

“Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilir. Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilir. Ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir."