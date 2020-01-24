Bakan Pakdemirli'den tağşiş açıklaması: Firmalardan biri geldi, 'İşim biter, beni listeden çıkartın' dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tağşiş konusunda ifşa edilen firmalardan bazılarının sahiplerinin bakanlığın önünde listeden çıkarılmak için ağladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oldu.

Tağşiş yapan firmalara karşı uyarıda bulunan Pakdemirli ifşalanan firmalardan birinin sahibinin geldiğini ve “Benim işim biter. Beni listeden çıkartın” dediğini ancak "Acımayın" diye talimat verdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları şöyle: