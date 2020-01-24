İBB binası önünde ayvalı protesto: Hani her şey çok güzel olacaktı, zararım 10 bin TL'nin üstünde

Seyyar satıcılık yapan bir vatandaşın ayva sattığı kamyonetine zabıta tarafından el kondu. Aracının kendisine, ayvalar çürüyünce verildiğini ileri süren vatandaş, o ayvaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önüne döktü.

Seyyar satıcılık yapan Sabri A.'nın iddiasına göre Küçükyalı'da satış yaparken zabıta ekipleri aracına el koydu. Sabri A. aracını geri almak için belediyeye başvurdu ancak istediği sonucu alamadı. Ardından yetkililer tarafından aranan Sabri A.'ya aracını geri alabileceği ifade edildi.

Seyyar satıcı ise aldığı araçtaki ayvaların çürüdüğünü görünce araçla'nin (İBB) Saraçhane'deki binasına geldi. Araçta bulunan kilolarca ayvanın bir kısmını İBB’nin önüne döken Sabri A. ‘yı olay yerinden polis uzaklaştırdı.

Çevreden geçen vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla izledi. Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından Sabri A.'ya aracının teslim edildiği öğrenildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabri A. şöyle konuştu: "15 gün önce aracıma Anadolu yakası zabıta ekipleri el koydu. Tutanak tutmadılar. Polis geldi. Biber gazı sıktılar. Beni darp ettiler. Aracıma da hasar verdiler. Dün akşamüstü aldım geri. Malım olduğu gibi çürümüş. Kime başvursam kimseyle görüştürmüyorlar. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı. Adalet böyle mi oluyor? Hani her şey çok güzel olacaktı? Böyle mi çok güzel olacak? Zararım 10 binin üzerinde. Ekrem beyle görüşmek istedim. Defalarca aradım. Randevu randevu randevu... Ne zaman randevu. Her şey bittikten sonra mı görüşme yapılacak? Ben adalet istiyorum."