Erdoğan: Türk-Alman Üniversitesi'nde 2013'te 99 olan öğrenci sayısı, 2019'da 2 bin 385'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binasının açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi'nde 2013'te 99 olan öğrenci sayısı, 2019'da 2 bin 385'e ulaştı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türk-Alman Üniversitesi'nde 2013'te 99 olan öğrenci sayısı, 2019'da 2 bin 385'e ulaştı.

- Bir dönem ülkemizde marjinal odakların istismar ettiği üniversite harçlarını biz kaldırdık. Lisans öğrencilerimizin kredi/burs desteğini 550 liraya yükselttik.

- Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz.